Delo o davčni politiki (13. 6.)

Ljubljana, 12. junija - Karel Lipnik v komentarju Ad hoc spremembe zakonodaje piše o prvem paketu davčnih sprememb, ki je v javni obravnavi, v katerem je po avtorjevem mnenju moteče to, da vlada in ministrstvo kršita skoraj vsa pravila preudarne fiskalne politike. Avtor meni, da bi morala biti davčna politika razumljiva in predvidljiva, a slovenska je vse bolj kaotična.