Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (12. 6.)

Ljubljana, 12. junija - Tuje tiskovne agencije so poročale o gospodarskem ministru Matjažu Hanu, ki danes začenja dvodnevni uradni obisk v Srbiji, namen njegovega obiska pa je krepitev dvostranskega gospodarskega sodelovanja s to najpomembnejšo slovensko gospodarsko partnerico v regiji Zahodnega Balkana. Poročale so tudi o slovenski udeležbi na evropskih volitvah.