Pregled - šport, 12. 6. (sreda)

WUPPERTAL - Slovenska nogometna reprezentanca je danes prvič vadila v Wuppertalu. Uvodni trening izbrancev Matjaža Keka pred začetkom evropskega prvenstva v Nemčiji si je ogledalo nekaj tisoč lokalnih nogometnih privržencev, kar je razveselilo slovenski tabor. Tako imenovan reprezentančni medijski dan oziroma dan odprtih vrat v mestu ob reki Wupper z nekaj več kot 350.000 prebivalci v deželi Severno Porenje - Vestfalija na zahodu Nemčije so Slovenci začeli z novinarsko konferenco, na kateri je selektor Kek poudaril, da v Nemčijo niso prišli kot turisti.Kot je dodal, je prepričan, da so sposobni marsikaj narediti, da pa se seveda nekaj vpraša tudi tekmeca. Prvi bo Danska v nedeljo v Stuttgartu, v skupini C pa Slovenijo nato čakata še dvoboja s Srbijo v Münchnu 20. junija in z Anglijo v Kölnu 25. junija.

ORMOŽ - Dylan Groenewegen, nizozemski kolesarski specialist za sprinte je zmagovalec dobrih 190 kilometrov uvodne etape kolesarske dirke Po Sloveniji, od Murske Soboto do Ormoža. Član ekipe Jayco Alula je dobil sprint glavnine, za nekaj milimetrov je premagal Norvežana Alexandra Kristoffa, tretje mesto je zasedel Nemec Phil Bauhaus. Slovencev povsem v ospredju ni bilo, na 18. mestu je bil Anže Ravbar, 20. pa Tilen Finkšt.

ZÜRICH - Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je kljub temu, da trenutno ne tekmuje, danes dobil odlično novico. Njegov glavni pomočnik za Tour pri ekipi UAE Team Emirates, Britanec Adam Yates je na dirki po Švici pokazal odlično pripravljenost. V četrti etapi, ki se je končala z dolgim zaključnim vzponom, je zasedel drugo mesto in prevzel skupno vodstvo. Za 23 sekund ga je premagal le član ekipe Bahrain Victorious, Norvežan Torstein Traeen, ki je bil na zaključnem vzponu zadnji preživeli ubežnik, nanj je prišel z lepo prednostjo pred glavnino.

BEOGRAD - Daljinska plavalka Špela Perše je na evropskem prvenstvu v Beogradu na 10-kilometrski olimpijski razdalji osvojila 15. mesto in dosegla osnovni cilj - uvrstitev med najboljših 16. Umetnostni plavalki Karin Pesrl in Maša Avramovič sta v prostem programu v duetu osvojili deveto mesto.

LJUBLJANA - Medtem ko so se med posamezniki vsi slovenski namiznoteniški igralci, ki so morali na domačem turnirju WTT Star Contender v Ljubljani igrati v kvalifikacijah, izpadli že v torek, je danes uvrstitev na glavni turnir uspela dvojicama Peter Hribar/Deni Kožul in Katarina Stražar/Lea Paulin.

KANAL - Slovenski odbojkarski reprezentant Dejan Vinčić bo v naslednji sezoni spet igral v slovenskem državnem prvenstvu. Po 16 letih bo organizator igre spet oblekel dres kanalskega kluba, ki se ne imenuje več Salonit kot ob njegovem odhodu, ampak Alpacem Kanal, je prek spleta uradno sporočil kanalski klub.

LJUBLJANA - Košarkarski klub Cedevita Olimpija je sporočil, da je podpisal pogodbo s slovenskim organizatorjem igre Aleksejem Nikolićem. Pogodbo so sklenili za dve leti.

LOS ANGELES - V 87. letu starosti je umrl eden najbolj slovitih in prepoznavnih košarkarjev severnoameriške košarke in lige NBA Jerry West, ki je po koncu tekmovalne poti vrsto let deloval tudi kot član strokovnega štaba klubov NBA. Znan je bil z vzdevkom Mister Logo oz. Gospod Logo. Njegovo silhueto so namreč upodobili v uradnem znaku severnoameriške lige NBA.