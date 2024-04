Vlada na današnji seji o obrambnih strategijah

Ljubljana, 24. aprila - Vlada bo na današnji seji med drugim obravnavala tri temeljne razvojno-usmerjevalne dokumente na obrambnem področju, in sicer obrambno in vojaška strategija ter strategijo civilne obrambe. Dokumenti so bili obravnavani in dopolnjeni v javni razpravi in so medresorsko usklajeni, so ob napovedi vladne seje zapisali v uradu za komuniciranje.