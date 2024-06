Verk Golobu: Zahtevajte Propsovo odgovornost

Ljubljana, 12. junija - Predsednik Sindikata državnih organov Slovenije (SDOS) Frančišek Verk poziva premierja Roberta Goloba, naj zahteva odgovornost ministra za javno upravo Franca Propsa in visokih uradnikov na ministrstvu, ki so skoraj dve leti pogosto obiskovali upravne enote (UE) in svetovali, kako rešiti problem nizkih plač. A konkretnega rezultata ni, je poudaril.