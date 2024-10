Plačna reforma po mnenju občin nepravična do županov manjših občin

Ljubljana, 14. oktobra - V občinah so ob predlogu zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju, ki vključuje tudi nove plačne uvrstitve županov, kritični predvsem do predvidenih plač županov manjših občin. Ocenjujejo, da so ti obravnavani nepravično. Kar nekaj pripomb pa imajo tudi glede rešitev, ki na novo urejajo določitev dela plače za delovno uspešnost.