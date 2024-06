Obalno-kraškim in primorsko-notranjskim inovatorjem letos štiri zlata priznanja

Koper, 12. junija - Primorska gospodarska zbornica in postojnska regionalna zbornica GZS sta danes podelili priznanja za najboljše inovacije v obalno-kraški in primorsko-notranjski regiji. Podelili sta skupno štiri zlata priznanja, sedem srebrnih in pet bronastih. Najboljše tri inovacije se bodo uvrstile v izbor na državni ravni.