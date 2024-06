Priznanja prejeli tudi najboljši posavski inovatorji

Brestanica, 10. junija - Posavska gospodarska zbornica je danes podelila priznanja za najboljše inovacije Posavja za 2024. Podelili so štiri zlate, osem srebrnih in štiri bronasta priznanja. Med kandidati, ki se potegujejo za priznanja Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) na državni ravni, so Gen-I, Kovis, Mints sport in Willy Stadler, so sporočili iz GZS.