Koroškim inovacijam sedem zlatih priznanj

Slovenj Gradec, 5. junija - Koroška gospodarska zbornica je danes najboljšim inovacijam v regiji podelila sedem zlatih, pet srebrnih in šest bronastih priznanj ter razglasila dve prebojni invenciji. V nacionalni izbor, ki bo septembra, so prijavili štiri najbolje ocenjene inovacije in eno prebojno invencijo, so sporočili.