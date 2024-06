V Italiji se začenja vrh skupine G7

Bari, 13. junija - Voditelji držav članic skupine G7 se bodo danes zbrali na vrhu v južni Italiji, ki bo potekal do sobote. Pridružilo se jim bo tudi več drugih svetovnih voditeljev, na obsežnem dnevnem redu pa so med drugim nadaljnja podpora Ukrajini, kriza na Bližnjem vzhodu, okoljska vprašanja, odnosi s Kitajsko in migracije.