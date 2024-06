Vrh G7 v Italiji v znamenju globalnih kriz in podpore Ukrajini

pripravil Luka Krek

Bari, 12. junija - Voditelji skupine sedmih najbolj razvitih gospodarstev sveta (G7) se bodo v četrtek zbrali na vrhu v južni Italiji, ki bo potekal do sobote. Glavne teme bodo številne globalne krize in izzivi, vključno z nadaljnjo podporo Ukrajini v boju proti Rusiji in vojno v Gazi. Na dnevnem redu bodo tudi okoljska vprašanja, odnosi s Kitajsko in migracije.