Vlada iz zakonodajnega postopka umaknila predlog zakona o sodniških in tožilskih plačah

Ljubljana, 18. julija - Vlada je iz zakonodajnega postopka umaknila predlog zakona o sodniških in tožilskih plačah. Seznanila se je z dopolnilno odločbo k odločbi ustavnega sodišča o ureditvi sodniških plač, ki vpliva tudi na plačne razrede državnih tožilcev in državno odvetniške funkcionarje. Sprejem novega zakona zato ni več potreben, so navedli v sporočilu za javnost.