Vlada in sindikati javnega sektorja po podpisu dokumenta o usklajenosti upajo na končni dogovor v jeseni

Ljubljana, 17. julija - Ministra Klemen Boštjančič in Franc Props ter vodji pogajalskih skupin sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj in Jakob Počivavšek so danes podpisali dokument, s katerim so potrdili pregled zadev, ki so jih v pogajanjih uskladili doslej. Ob podpisu so dokument, ki sicer ni zavezujoč, ocenili kot dobro popotnico za nadaljevanje pogajanj.