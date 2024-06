V Zagrebu do sredine julija festival Poletje v MSU

Zagreb, 13. junija - V zagrebškem Muzeju sodobne umetnosti (MSU) se je konec tedna začel festival Poletje v MSU. Eden od osrednjih kulturnih in umetniških poletnih dogodkov v hrvaški prestolnici bo potekal vse do 12. julija. V šestih poletnih vikendih se bo zvrstilo več koncertov in filmskih projekcij, na ogled pa so tudi aktualne razstave.