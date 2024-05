V Kranju Prešerno poletje z več kot 150 dogodki

Kranj, 28. maja - V poletnih mesecih bosta kranjsko mestno središče in okolica znova postala prizorišče številnih glasbenih in zabavnih dogodkov, kulturno-umetniških festivalov ter športnih prireditev. Prešerno poletje bo ponudilo več kot 150 različnih dogodkov, ki jih pripravlja 25 organizatorjev. Podrobnosti so predstavili na današnji novinarski konferenci.