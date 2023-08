V Rušah letošnje poletje že 24. festival Letni oder

Ruše, 1. avgusta - V romantičnem ambientu kamnitega amfiteatra v Rušah bo znova potekal desetdnevni festival smeha in glasbe Letni oder Ruše. Že 24. izvedba poletnega dogodka bo postregla z glasbeniki, igralci in drugimi umetniki, program pa bodo 10. avgusta odprli s koncertom vokalistov Matjaža Robavsa, Aljaža Farasina in Gregora Ravnika, zbranih v tercetu Vivere.