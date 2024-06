Hamas pozdravil resolucijo VS ZN o premirju v Gazi

New York/Gaza, 11. junija - Palestinsko islamistično gibanje Hamas je v ponedeljek pozdravilo resolucijo o premirju v Gazi, ki jo je na predlog ZDA v ponedeljek sprejel Varnostni svet ZN. V odzivu so med drugim zapisali, da so pripravljeni sodelovati s posredniki pri udejanjanju mirovnega načrta. Resolucijo je pozdravil tudi palestinski predsednik Mahmud Abas.