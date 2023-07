V Ljubljani ponovno vabi Poletje v Tivoliju

Ljubljana, 4. julija - MGLC Grad Tivoli in MGLC Švicarija tudi letos v juliju vabita na Poletje v Tivoliju. Torki v parku bodo z glasbo za sladokusce, ki cenijo intimno vzdušje in izvirne poetike kantavtorjev. Preplet žanrov sodobnih godb, od indie rocka do neo soula s pridihom virtuoznih pop inovacij, pa ljubitelje dobre glasbe vabi v Tivoli vsak četrtek.