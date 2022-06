S koncerti, filmi, razstavami in delavnicami vabi Poletje v Tivoliju

Ljubljana, 30. junija - Tudi letos v ljubljanski Tivoli vabi festival Poletje v Tivoliju, ki bo od 5. do 28. julija. Festival, ki poteka vse od leta 2011, ponovno vabi z brezplačnimi koncerti, filmi, razstavami in delavnicami. Začetek festivala prihodnji torek bo sovpadal tudi z odprtjem razstave sodobne slovenske grafične produkcije Odtisi in vtisi 2 v Gradu Tivoli.