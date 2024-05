Aprila desetina manj turistov

Ljubljana, 24. maja - Turistični nastanitveni obrati so aprila zabeležili okoli 400.200 prihodov in 937.000 prenočitev turistov, kar je devet in 10,5 odstotka manj kot aprila lani. V prvih štirih mesecih je bilo prihodov 1,3 milijona oz. 2,5 odstotka več, prenočitev pa 3,4 milijona oz. 0,6 odstotka več kot v enakem obdobju lani.