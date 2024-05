Na avtobusih marca manj, na vlakih več potnikov

Ljubljana, 15. maja - Z avtobusi mestnega javnega linijskega prometa se je marca peljalo 4,3 milijona potnikov, kar je štiri odstotke manj kot marca lani. V medkrajevnem prevozu so jih našteli 2,6 milijona, kar je šest odstotkov manj. So pa statistiki devet odstotkov več potnikov našteli v železniškem prevozu. Več jih je bilo tudi v letališkem in pristaniškem prometu.