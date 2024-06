Kranj, 11. junija - Mestna občina Kranj je zaključila rekonstrukcijo ceste do Poslovne cone Hrastje in uredila priključek na glavno cesto Šenčur-Kranj. Rekonstrukcija dostopne ceste je bila nujen predpogoj za izgradnjo komunalne in druge infrastrukture za načrtovano širitev poslovne cone.