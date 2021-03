V Kranju korak bližje industrijski coni Hrastje in projektu Severna vrata

Kranj, 11. marca - Kranjski mestni svetniki so na sredini seji sprejeli občinski podrobni prostorski načrt za območje urejanja poslovno-proizvodne cone Hrastje, tako lahko stečejo postopki za komunalno ureditev območja in za cestno povezavo. Svetniki pa so v prvi obravnavi potrdili tudi osnutek odloka o javno-zasebnem partnerstvu za projekt Severna vrata.