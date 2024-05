Zaradi rekonstrukcije popolna zapora ceste do Poslovne cone Hrastje

Kranj, 10. maja - Mestna občina Kranj nadaljuje z rekonstrukcijo ceste od glavne ceste Šenčur-Kranj do Poslovne cone Hrastje. Zaradi priprave in asfaltiranja ceste bo ta od danes do 22. maja popolnoma zaprta za ves promet. Obvoz bo potekal preko krožišča pri Mercatorju Primskovo, mimo Tuša in Supernove ter naprej skozi Čirče in Hrastje.