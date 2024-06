Sever Kitajske zajel vročinski val, jugu grozijo nalivi

Peking, 11. junija - Sever Kitajske je zajel vročinski val, zaradi katerega so v Pekingu danes izdali oranžno opozorilo. Temperature bi lahko tam dosegle 37 stopinj Celzija, ponekod na severu, severozahodu in v osrednjem delu države pa bi se po napovedih vremenoslovcev do petka lahko povzpele do 42 stopinj. Prebivalcem svetujejo previdnostne ukrepe.