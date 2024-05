Prestolnica Mehike zabeležila rekordnih 34,7 stopinje Celzija

Ciudad de Mexico, 26. maja - V prestolnici Mehike so v soboto zabeležili rekordnih 34,7 stopinja Celzija, kar je najvišja temperatura, ki so jo kdajkoli zabeležili v Ciudad de Mexico. Država se že dlje časa sooča z vročinskim valom, v povezavi z vročino pa so zabeležili najmanj 48 smrtnih žrtev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.