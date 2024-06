V FJK na čelu več občin ostajajo Slovenci

Trst, 10. junija - Na občinskih volitvah v Furlaniji - Julijski krajini, ki so potekale v soboto in nedeljo hkrati z evropskimi, so Slovenci ostali na čelu več občin, ki so pomembne za slovensko manjšino v Italiji. Za zdaj je že jasno, da bodo vodili občine Zgonik, Repentabor, Sovodnje in Števerjan, slovenskima kandidatoma dobro kaže tudi v Dolini in Doberdobu.