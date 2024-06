Lokalne volitve v FJK pomembne tudi za slovensko manjšino v Italiji

pripravila Maja Cerkovnik

Trst, 6. junija - V Furlaniji - Julijski krajini bodo v 114 občinah z do 15.000 prebivalcev v soboto in nedeljo občinske volitve. Za položaj župana se poteguje 220 kandidatov, med njimi 60 žensk. Pričakovati je, da bodo večino občin, kjer so trenutno na oblasti slovenski župani, še naprej vodili Slovenci, je za STA dejal novinar Primorskega dnevnika Ivan Žerjal.

Glavni politični sili, za kateri praviloma volijo Slovenci, sta levosredinska Demokratska stranka in Stranka slovenska skupnost. V več občinah za položaj znova kandidirajo sedanji župani.

Na Tržaškem so za slovensko manjšino pomembne volitve v občinah Dolina, Zgonik in Repentabor. Tam se po besedah Žerjala obeta izvolitev slovenskega župana, saj se za položaje z izjemo desnosredinskih kandidatov večnima potegujejo Slovenci.

V Dolini sedanji župan Sandy Klun tokrat ne kandidira. Po oceni Žerjala bi ga lahko nasledil Aleksander Coretti, ki ga podpira sedanja levosredinska koalicija - Demokratska stranka, Slovenska skupnost, Stranka komunistične prenove in Pakt za Dolino.

V Zgoniku in na Repentabru za favoritinji veljata sedanji županji Monika Hrovatin in Tanja Kosmina. V Zgoniku kandidira tudi Mirko Sardoč, ki je občino vodil že med letoma 1999 in 2009. Na Repentabru pa se za položaj poteguje tudi Martina Škabar. Desnosredinskima kandidatoma v obeh občinah, Italijanoma Chiari Puntar in Fabiu Tognoniju, Žerjal ne pripisuje večjih možnosti za izvolitev.

Na Goriškem bodo med drugim volili v občinah Doberdob, Sovodnje in Števerjan, kjer so vsi kandidati Slovenci.

V Doberdobu se bo župan Fabio Vizintin v tekmi za svoj tretji mandat pomeril s Petrom Ferfoglio. V Sovodnjah pa sta kandidata sedanji župan Luka Pisk in Kristian Tommasi.

V Števerjanu se poslavlja dolgoletna županja Franka Padovan, ki tokrat kandidira na evropskih volitvah na listi Južnotirolske ljudske stranke (SVP). Bo pa Števerjan še naprej imel slovenskega župana oz. županjo, saj kandidirata sedanji podžupan Marjan Drufovka in dolgoletna občinska svetnica Maja Humar.

Na Videmskem bodo od občin, kjer veljajo določila zaščitnega zakona za Slovence v Italiji, glasovali v Špetru, Bardu, Ahtnu, Podbonescu, Grmeku, Podutani, Reziji, Srednjem ter Naborjetu - Ovčji vasi.

V Reziji in Naborjetu - Ovčji vasi je zmagovalec že znan, saj kandidirata samo sedanja župana Anna Miceli in Boris Preschern. Izvoljena bosta, če bo na volišča odšlo najmanj 40 odstotkov volilnih upravičencev.

V FJK je sicer na tokratnih volitvah 25 odstotkov oz. 27 občin z le enim županskim kandidatom.

V Špetru sta kandidata za župana Flavio Cumer in sedanji podžupan Cesare Pinatto. V Bardu za župana kandidira tudi slovenski kulturni delavec Igor Černo, ki se bo pomeril s sedanjim podžupanom Maurom Pinoso. V Ahtnu kandidirata Maurizio Malduca in Valentina Piccinno, v Podbonescu pa sedanji župan Camillo Melissa in Mario Cernoia. Po dva kandidata za župana sta tudi v Podutani, kjer se bo župan Antonio Comugnaro pomeril z Erico Snidarcig, ter v Srednjem, kjer se za položaj potegujeta sedanji župan Luca Postregna in Ivan Blasutto.

V Grmeku so trije kandidati: David Iurman, Giovanni Francesco Peduto in Fabio Bonini, ki je bil že župan med letoma 1975 in 1990.

Fabio Bonini, ki bo ta mesec dopolnil 84 let, je tudi najstarejši kandidat na tokratnih občinskih volitvah v FJK. Najmlajša kandidatka pa je po pisanju Primorskega dnevnika 24-letna Sara Tosolini, ki se za županski stolček poteguje v občini Treppo Grande.

Glasovnice z občinskih volitev, ki bodo potekale sočasno z evropskimi, bodo v FJK začeli šteti v ponedeljek popoldan.