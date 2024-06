V Italiji hkrati z evropskimi tudi lokalne volitve

Trst, 8. junija - V 3700 občinah v Italiji danes in v nedeljo skupaj z evropskimi potekajo tudi lokalne volitve. V Furlaniji - Julijski krajini (FJK) volijo v 114 občinah z do 15.000 prebivalci, ki so pomembne tudi za slovensko manjšino. Pričakovati je, da bodo večino občin, kjer so trenutno na oblasti slovenski župani, še naprej vodili Slovenci.