Šarec za STA: Obramba, varnost ter zaščita in reševanje so izjemno pomembne teme za EU

Ljubljana, 10. junija - Novoizvoljeni evropski poslanec, sicer obrambni minister Marjan Šarec je kot tri prioritete svojega prvega mandata na evropskem parketu za STA izpostavil obrambo, varnost ter zaščito in reševanje. "To so izjemno pomembne teme za Evropsko unijo," je dejal. Nasledniku na čelu obrambnega ministrstva pa želi vso srečo.