Novi predsednik Evropskega sveta Costa ob prevzemu položaja poudaril pomen enotnosti EU

Bruselj, 29. novembra - Samo skupaj lahko zagotovimo varnost, stabilnost in mir v Evropi, je danes ob prevzemu položaja predsednika Evropskega sveta dejal nekdanji portugalski premier Antonio Costa. Zavzel se je za pravičen, trajen in na mednarodnem pravu temelječ mir v Ukrajini. Širitev na Zahodni Balkan in vzhodne sosede pa je označil za geopolitično nujo.