Costa, Kallas in Kos prispeli v Kijev

Kijev, 1. decembra - Novi predsednik Evropskega sveta Antonio Costa, nova visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas in nova evropska komisarka za širitev unije Marta Kos, ki so danes nastopili mandat, so prispeli na obisk v Kijev. Costa je ob tem zapisal, da od prvega dne svojega mandata potrjujejo neomajno podporo Ukrajini v vojni z Rusijo.