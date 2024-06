Na festivalu Tribeca dober odziv na novi film Sonje Prosenc

New York, 10. junija - Na filmskem festivalu Tribeca v New Yorku je bila v soboto zvečer po lokalnem času svetovna premiera tretjega celovečerca Sonje Prosenc Odrešitev za začetnike. Občinstvo je film, ki je med desetimi filmi glavnega tekmovalnega programa festivala, sprejelo z navdušenjem, so sporočili viri blizu ustvarjalne ekipe.