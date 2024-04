Novi film Sonje Prosenc s svetovno premiero na Tribeci

New York, 18. aprila - Tretji celovečerni film režiserke Sonje Prosenc Odrešitev za začetnike je bil izbran med deset filmov glavnega mednarodnega tekmovalnega programa filmskega festivala Tribeca. Na festival, ki bo potekal od 5. do 16. junija v New Yorku na Manhattnu, je bilo letos prijavljenih rekordnih 13.016 filmov z vsega sveta.