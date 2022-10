Sonja Prosenc snema nov celovečerni film Odrešitev

Ljubljana, 6. oktobra - Padla je prva klapa novega celovečernega filma Sonje Prosenc z naslovom Odrešitev. To je tretji celovečerni film režiserke in scenaristke, ki je doslej posnela celovečerni drami Drevo in Zgodovina ljubezni, ki sta prejeli več nagrad. V novem filmu tematizira vprašanje popolne družine, so sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC).