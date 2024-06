Zaradi udara strele v petkovem neurju zagorelo v dveh hišah, pri Trbovljah poškodovan gasilec

Ljubljana/Celje/Maribor/Murska Sobota/Trbovlje/Brežice, 8. junija - V neurju, ki se je v petek popoldne in proti večeru razbesnelo v osrednji in vzhodni Sloveniji, sta bili zaradi udara strele na območju Trbovelj in Laškega poškodovani dve hiši. Ostrešje hiše na območju Trbovelj je uničeno, med intervencijo pa se je poškodoval gasilec, so danes sporočili iz centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje.