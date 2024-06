Ptuj, 7. junija - Ponekod po Sloveniji je zaradi lokalnih neviht in neurij promet močno oviran, poroča prometnoinformacijski center za državne ceste. Voznike pozivajo, naj se ne ustavljajo na avtocesti in pod nadvozi ter da naj vozijo previdno in prižgejo luči. Arso pa je zaradi neviht za severovzhod, severozahod in jugovzhod izdal oranžno opozorilo.