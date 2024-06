V Talumu zaključili projekt digitalne preobrazbe

Kidričevo, 7. junija - Konzorcij partnerjev Talum, InovaIT in Comland je zaključil dveletni projekt digitalne preobrazbe Aluminij 4.0., ki je bil sofinanciran v okviru načrta za okrevanje in odpornost. Skupna vrednost projekta dosega 6,2 milijona evrov, z njim pa so v Talumu okrepili vpeljevanje naprednih digitalnih tehnologij v proizvodnji aluminija.