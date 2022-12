Talum z evropskim denarjem do digitalizacije procesov

Kidričevo, 21. decembra - Kidričevski Talum, ki v zadnjem desetletju poleg intenzivnega prestrukturiranja veliko pozornosti namenja tudi digitalizaciji svojih procesov, v sodelovanju s podjetjema Inova IT in Comland začenja projekt Aluminij 4.0, s katerim bodo nadaljevali digitalno preobrazbo tovarne. Za projekt so pridobili 2,2 milijona evrov evropskega denarja.