Talumu 15 milijonov evrov kredita SID banke za zeleno transformacijo

Ljubljana, 10. julija - Upravi SID banke in podjetja Talum sta podpisali kreditno pogodbo v vrednosti 15 milijonov evrov za financiranje prestrukturiranja proizvodnih programov v smeri zelene transformacije. Pogodba omogoča financiranje zelene transformacije drogov in rondelic podjetja Talum, so danes sporočili iz SID banke.