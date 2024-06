Golob: Udeležimo se volitev ter pokažimo pravi obraz in prave vrednote celotni Evropi

Ljubljana, 7. junija - Predsednik Svobode in premier Robert Golob je ob zaključku kampanje pozval k udeležbi na evropskih volitvah. "Pokažimo svoj pravi obraz in vrednote celotni Evropi," je dejal in zatrdil, da Svoboda lahko jamči, da niti za milimeter ne bodo odstopili od tega, za kar se borijo. Ključno pa bo tudi, da na volitvah slavijo stranke leve sredine, meni.