WHO: Smrti okuženega s ptičjo gripo botrovalo več dejavnikov

Ženeva, 7. junija - Smrti moškemu, pri kateremu so prvič potrdili okužbo z novim podtipom virusa ptičje gripe (H5N2), je botrovalo več dejavnikov in ni umrl le zaradi ptičje gripe, so danes sporočili iz Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Primer iz Mehike še preučujejo, je pa imel moški številne druge kronične bolezni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.