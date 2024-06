V Mehiki potrdili prvo smrtno žrtev novega podtipa ptičje gripe

Ciudad de Mexico, 6. junija - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je v Mehiki potrdila prvo znano smrtno žrtev po okužbi z novim podtipom ptičje gripe. Za posledicami okužbe z virusom H5N2 je aprila umrl 59-letni moški, ki je imel več pridruženih bolezni. WHO ocenjuje, da je v tem trenutku tveganje za to virusno okužbo pri splošnem prebivalstvu nizko.