V ZDA drugi primer okužbe človeka s ptičjo gripo

Washington, 23. maja - V ZDA so zabeležili drugi primer okužbe človeka s ptičjo gripo med aktualnim izbruhom te bolezni med živino, so v sredo sporočile zdravstvene oblasti. Okuženi delavec v mlekarstvu iz zvezne države Michigan je imel blage simptome in je že okreval. Podoben potek bolezni je imel tudi Teksašan, ki se je kot prvi okužil pred manj kot dvema mesecema.