Danes je evropski dan darovanja organov in tkiv

Ljubljana, 14. oktobra - Danes zaznamujemo evropski dan darovanja organov in tkiv, ki je namenjen ozaveščanju o pomenu posmrtnega darovanja organov in tkiv za namen zdravljenja ter o potrebah pri bolnikih. Pri darovanju gre za to, da nekomu podariš možnost življenja, ko se tvoje izteče, poudarjajo na Zavodu RS za presaditev organov in tkiv Slovenija-transplant.