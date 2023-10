Pred evropskim dnevom darovanja organov na zavodu Slovenia-transplant pozivajo k opredelitvi glede darovanja

Ljubljana, 13. oktobra - Na Zavodu RS za presaditve organov in tkiv Slovenija-transplant pred evropskim dnevom darovanja organov in tkiv, ki bo v soboto, pozivajo k premisleku in opredelitvi glede darovanja za časa življenja. Pogovori o darovanju in jasno stališče do darovanja pomembno razbremeni svojce v njihovih najtežjih trenutkih, so poudarili v zavodu.