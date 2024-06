V Velenju državno prvenstvo za mlade v WRO robotiki

Velenje, 7. junija - Velenjska Rdeča dvorana bo danes za en dan postala središče tehnološkega navdiha in ustvarjalnosti, saj bo gostila 3. državno tekmovanje v WRO robotiki, na katerem bo sodelovalo 172 mladih talentov v 57 ekipah iz vse Slovenije. Tekmovalci, stari od osem do 19 let, se bodo merili v treh disciplinah - robotskih misijah, športih ter inovacijah.