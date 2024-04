V Tehniškem muzeju Slovenije potekajo Dnevi elektrotehnike

Ljubljana, 23. aprila - V Bistri pri Vrhniki so se danes začeli Dnevi elektrotehnike, ki jih skupaj z ljubljansko Fakulteto za elektrotehniko organizirajo v Tehniškem muzeju Slovenije. Do petka si bodo osnovnošolci in srednješolci lahko ogledali eksperimente in odkritja s področja elektrotehnike in multimedijev ter spoznali tehnologije, ki jih razvijajo na fakulteti.