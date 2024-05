Učenci I. OŠ Celje na Norveškem postali prvaki First Lego Lige

Ljubljana, 18. maja - Učenci I. osnovne šole (OŠ) Celje, mladi raziskovalci in robotiki First Lego Liga (FLL) ekipa Black&White so na Norveškem postali prvaki FLL. FLL je največje tekmovanje s področja znanosti in tehnologije za učence in dijake na svetu. Tekmovanja First Lego Liga, ki je potekalo ta teden v mestu Bodo, se je udeležilo 50 ekip iz celega sveta.