Javne slovenske univerze ustanovile konzorcij za izboljšanje prenosa znanja

Ljubljana, 6. junija - Univerza v Ljubljani (UL) je skupaj z Univerzo v Mariboru in Univerzo na Primorskem ustanovila Konzorcij univerzitetnih pisarn za podporo raziskovalcem in študentom pri prenosu znanstvenih dosežkov v gospodarstvo in družbo (UNIK@TT). Konzorcij bo krepil vlogo univerz v slovenskem in globalnem inovacijskem ekosistemu, so sporočili z UL.